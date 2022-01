Cerca de 77% dos internados com Covid-19 no Amazonas têm esquema vacinal incompleto

Cerca de 77% dos pacientes que estão internados com Covid-19, em unidades de saúde públicas e privadas do Amazonas, até esta segunda-feira (24), estão com esquema incompleto ou não iniciado contra a doença, afirmou o Secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, ao alertar a população sobre a importância de se imunizar.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 556 pacientes internados em leitos clínicos e de UTI em Manaus, 276 são pessoas não vacinadas, 157 têm esquema vacinal incompleto e 123 têm esquema vacinal completo.

Cobertura – De acordo com o Vacinômetro Estadual, atualizado diariamente com informações repassadas pelos municípios, a cobertura do Estado com a aplicação da 3ª dose, a primeira de reforço, está em 14,6%, das 2.309.742 pessoas que completaram o esquema vacinal com a 1ª e 2ª dose no Estado, apenas 614.886 tomaram a dose de reforço.