Cerca de 700 metros cúbicos de madeira ilegal são apreendidos no Amazonas

Manaus/AM - Aproximadamente 700 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidas, nesta quinta-feira (24), no município de Canutama, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu por volta das 17h, durante a fiscalização dos agentes no pátio de uma empresa. No momento em que os policiais realizaram a conferência de documento e da madeira existente, confrontaram com as informações fornecidas pelo responsável e, ao visitarem a área, foi identificado um excedente de 73,12m³ de madeira em tora, sendo um desacordo com a documentação apresentada.

O proprietário do local foi autuado e multado por crime ambiental.