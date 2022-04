Cerca de 25 kg de alimentos vencidos são apreendidos em supermercado de Manaus

“Nossas equipes seguem nas ruas e, além do cronograma de fiscalizações surpresa nos estabelecimentos da capital, também atendem às denúncias que os consumidores nos encaminham. É importante que a população registre esse tipo de prática, que é tão nociva e coloca em risco a todos”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

No local, a equipe do órgão recolheu latas amassadas, além de alimentos com datas de validade expiradas. Os itens foram descartados e o estabelecimento, autuado.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu, aproximadamente, 25 Kg de produtos em um supermercado localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A ação ocorreu nesta segunda-feira (4).

