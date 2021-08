Cerca de 20 casos de ataques de morcegos são registrados em Coari, no Amazonas

Manaus/AM - O município de Coari, no interior do Amazonas, registrou 20 casos de ataques por morcegos hematófagos, na comunidade, durante as últimas semanas, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

A espécie de morcegos hematófagos se alimenta de sangue, podendo atacar tanto animais, quanto humanos, o que gera o risco de transmissão do vírus da raiva por meio da mordida.

A FVS-RCP recebeu o alerta sobre os ataques dos morcegos hematófagos por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) e, juntamente com a Semsa/Coari, realizou o planejamento para a captura dos animais e suporte às pessoas que sofreram os ataques.

Dados sobre ataques - De janeiro a julho deste ano, 37 casos de ataques por morcegos foram notificados no Amazonas, enquanto no mesmo período do ano anterior foram 108 casos registrados, representando uma redução de 65%.

Municípios – Os municípios do Amazonas que mais notificaram ataques por morcegos no período de janeiro e julho deste ano foram: Manaus (10), Humaitá (8), São Gabriel da Cachoeira (6), Carauari (2), Coari (2), Urucará (2), Atalaia do Norte (1), Benjamin Constant (1), Fonte Boa (1) e Maués (1).