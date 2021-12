Cerca de 15 mil filhotes de quelônios são devolvidos à natureza no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 15 mil quelônios foram devolvidos à natureza na Reserva Extrativista (Resex) no município de Canutama, no interior do Amazonas. A soltura foi realizada nas praias das comunidades Santa Bárbara, Vista Alegre e Sacado, entre os dias 3 a 6 de dezembro.

Além da soltura dos filhotes de tartaruga e tracajá, foi realizada uma reunião com os Conselhos Gestores da Resex e da Florest Canutama, na comunidade São Jerônimo, com apoio do gerente das UC, Altemar Lopes, e da técnica Karen de Santis.

“A soltura dos quelônios é resultado de um trabalho participativo extremamente relevante, em que as comunidades se mobilizam pela manutenção das espécies”, destacou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

Manejo de quelônios – A Resex Canutama realiza o manejo para preservação de filhotes de tartarugas e tracajás desde 2010.