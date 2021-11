Cerca de 11 mil profissionais de saúde estão com 3ª dose de vacinas atrasadas em Manaus

“Temos cerca de onze mil profissionais de saúde em nossas unidades que estão com a terceira dose atrasada. Estamos vindo para dentro das unidades, fazendo busca ativa para disponibilizar a vacina no local de trabalho. Esse é mais um avanço do Governo do Estado. Uma nova estratégia para completar o esquema vacinal e evitar uma terceira onda, vencer juntos esse momento de pandemia. Não deixe de se vacinar. Estamos montando sala de vacina dentro das nossas unidades”, afirmou o secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.