Cerca de 10 mil pessoas saíram de Manaus durante o feriado prolongado

Manaus/AM - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) finalizou, neste domingo (06/06), a Operação Viagem Segura, que intensificou a fiscalização do transporte hidroviário e rodoviário nas principais saídas da capital amazonense. A ação, que iniciou na quarta-feira (03/06), por conta do feriado de Corpus Christi, resultou em mais de 600 fiscalizações nos dois modais, que juntos, chegaram a transportar 9.985 passageiros entre os principais municípios do Amazonas, num aumento de 20% no fluxo diário.



Atuaram em conjunto com a agência a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Núcleo Especial de Operação de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Neot/Detran-AM) e Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).



O serviço com o maior fluxo de passageiros foi o hidroviário, no qual foram realizadas 210 fiscalizações em três dias, e cerca de 7 mil passageiros utilizaram esse tipo de transporte. No rodoviário, 3.160 passageiros foram transportados e mais de 400 fiscalizações foram realizadas. Ao todo, 12 autos de infração foram aplicados, todos no transporte rodoviário, sendo a maioria por conta da lotação de passageiros acima da capacidade permitida de 50%.