Centro de Prevenção do Câncer de Colo de Útero deve ser entregue no 1º semestre; secretário comemora

Manaus/AM - O secretário de Estado de Saúde, médico Anoar Samad, comemorou nesta quinta-feira (9), o andamento das obras do Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero, que está sendo construído anexo ao prédio da FCecon, na rua Francisco Orellana, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Em mensagem nas redes sociais, o secretário falou sobre a "luta" pela FCecon: "Há cerca de 30 anos nós três (Eu, Dr. Gerson Mourão e Dra. Mônica B de Melo) já “lutávamos” muito pela FCECON.

Hoje eu estou secretário e eles diretores da unidade e estamos, com a ajuda do nosso Governador @wilsonlimaam ,concretizando um magnífico projeto que é o Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero do Amazonas- anexo ao Predio da FCecon.

Hoje visitei as obras e creio que em 60 a 90 dias o Governador irá fazer mais essa entrega histórica para a população do nosso Estado.

A Saúde não para!

De. Anoar Samad"

As obras do Cepcolu foram iniciadas em 2022. O novo centro será exclusivo para o tratamento ambulatorial das lesões pré-cancerosas de colo de útero. Com a criação do centro, o número de procedimentos de conização – pequena cirurgia para a retirada de lesões em forma de cone no colo do útero – será ampliado no Estado, liberando as salas cirúrgicas da FCecon para as cirurgias oncológicas, conforme explicou o diretor da fundação.

“O centro será um divisor de águas e chegará para mudar a história do câncer de colo de útero no Estado. Vamos reduzir o custo com o tratamento deste tipo de câncer com cirurgias e salvar muitas vidas”, ressaltou o mastologista Gerson Mourão.