Cemitério em Manaus passa por ação de limpeza neste feriado

O objetivo da ação é garantir a manutenção da limpeza e da organização do cemitério, oferecendo um espaço revitalizado para as famílias que visitam seus entes queridos. Além disso, a iniciativa também busca combater a proliferação de insetos e animais que podem trazer riscos à saúde pública.

Nesta sexta-feira (21), feriado nacional do Dia de Tiradentes, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), irá realizar uma ação de reforço na limpeza do cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade. A revitalização terá serviços de capina, varrição, poda e pintura e contará com a participação de 400 servidores.

