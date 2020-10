Cema descentraliza distribuição de remédio e amplia índice de abastecimento

Manaus/AM - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) alcançou, pelo segundo mês consecutivo, o maior índice de abastecimento desde o início da atual gestão estadual. Em setembro, a central chegou aos 75% de medicamentos e insumos disponíveis, após a gestão assumir a central com apenas 12% de abastecimento.

O avanço foi possível graças à implantação de projetos de melhorias. Ao todo, 53 projetos de melhorias foram finalizados e 22 estão em andamento. Entre as medidas apresentadas como melhoria na gestão está ao aumento do nível de estoque do

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf-AM) para 94% na rede estadual. O setor repassa medicamentos de alto custo gratuitamente a pessoas com doenças raras atendidas na rede de saúde do Estado.

Outro ganho para a população, informa o governo estadual, foi a descentralização dos medicamentos do Ceaf-AM para a Fundação Universitária Alfredo da Matta, Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, Caimi Paulo Lima, Unidade Mista de Humaitá e Fundação de Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), aumentando a acessibilidade aos medicamentos de alto custo para a população amazonense.

Também houve a revisão do padrão de medicamentos com retirada de mais de 150 itens obsoletos e desnecessários, que gerou economia de mais de R$ 20 milhões por ano.

Com o padrão de nutrição atualizado, a Cema também se tornou uma das mais completas do Brasil na área de alimentação especial, contemplando 40 itens diferentes disponíveis aos pacientes e eliminou os processos sem cobertura contratual (indenizatórios).