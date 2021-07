Cema começa a receber testes de antígeno no Amazonas

Manaus/AM - A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) recebeu 25 mil testes rápidos de antígeno, do total de 200 mil adquiridos, emergencialmente, pelo Governo do Amazonas para diagnóstico do Covid-19. Os testes vão atender à demanda das unidades da Rede Estadual Saúde, na capital e interior. O quantitativo restante, 175 mil testes, será entregue nos próximos dias pelo fornecedor.

Ao lado da vacinação, a ampliação do diagnóstico e o rastreamento de contatos são estratégias prioritárias do Plano de Contingência Estadual, para impedir o aumento do contágio pela Covid-19 no Amazonas.

Através de pregão para formação de ata de registro de preço, realizado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC), o governo pretende adquirir mais 500 mil testes.

O teste de antígeno é o mais recomendado para diagnóstico rápido da Covid-19. O resultado pode ser conhecido em até 15 minutos. A indicação é para testagem de pacientes nas transferências entre unidades, antes de cirurgias e na estratégia de testagem de passageiros no aeroporto, porto de Manaus e rodoviária.