Castramóvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas

Manaus/AM - A Unidade Móvel de Castração administrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) começou a realizar os primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o “castramóvel” é Autazes, onde a expectativa é castrar 122 animais até o sábado (26/03).

“Esse é um passo muito importante da agenda do Castramóvel, que começa agora a atender os interiores. Há uma demanda grande, tanto nos municípios como na capital, mas é de extrema importância aumentar a abrangência desse serviço tão importante para a saúde pública como um todo”, disse Vanessa Menezes, assessora técnica da Assessoria de Bem-Estar Animal (Assbea) da secretaria.

Em Autazes, a equipe da Assbea iniciou o mutirão de esterilização no sábado (19). O serviço no município continua neste fim de semana. Tutores que já realizaram o cadastramento junto à Semsa de Autazes devem procurar o Castramóvel, localizado no Ginásio Poliesportivo Juca Siqueira, na rua Francisco Barroncas, 142, até as 9h deste sábado (26).

Os cadastrados deverão comparecer com o animal em jejum de oito horas e portando documentos de identificação – RG e CPF. O animal será liberado no mesmo dia do procedimento, quando receber alta do veterinário. Só serão atendidos animais que já estavam cadastrados. Não haverá possibilidade de reagendamento ou cadastro de novos animais.