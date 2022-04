Castração e mais serviços gratuitos serão oferecidos em Presidente Figueiredo neste sábado

A Unidade Móvel de Castração, o "Castramóvel", irá realizar um mutirão de atendimentos no município de Presidente Figueiredo neste sábado (9), com expectativa de castração de 95 animais, entre cães e gatos.

A equipe do castramóvel fará nesta sexta-feira (8), das 10h às 16h, o agendamento dos animais que serão atendidos no sábado. Os interessados devem comparecer na Escola Municipal Mário Jorge Gomes da Costa, na rua Jacareúba, 400, bairro Honório Roldão, portando RG, CPF e comprovante de residência.

Orientações

O atendimento não será por ordem de chegada, e sim conforme horário informado no ato do agendamento. O animal deve estar em jejum de no mínimo seis horas e portando documentos de identificação – RG e CPF. O animal será liberado no mesmo dia do procedimento, quando receber alta do veterinário.

Só serão atendidos animais que já estavam cadastrados. Não haverá possibilidade de reagendamento ou cadastro de novos animais.

Outros atendimentos

Em paralelo à castração, haverá consultas, vacinação viral e antirrábica, vermifugação, corte de unha, limpeza de ouvido e dará orientações veterinárias em geral através do Projeto Upinhavet, da deputada Joana Darc.

Para estes serviços, serão distribuídas 300 senhas, das 9h às 13h. Não é necessário agendamento, será por ordem de chegada.