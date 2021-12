Casos de Influenza disparam e chegam a quase 300 no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas registrou nos primeiros nove dias de dezembro cerca de 295 casos de Influenza A (H3N2) em Manaus, em Iranduba, Manacapuru, Parintins e Tefé, segundo o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). Além disso, o órgão emitiu um alerta de risco à rede de saúde do Estado sobre a circulação do vírus e recomendou medidas de prevenção à população. A comunicação de risco está disponível no site da FVS-RCP, com acesso direto pelo link https://bit.ly/3pQpqlt.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, aponta que o último caso de Influenza A identificado no Amazonas foi em 2019. Ela ressalta que o retorno da detecção desse vírus é algo preocupante e que a Assistência e Vigilância em Saúde do Amazonas precisam da contribuição da população para conter a transmissão do vírus.

Ainda conforme o comunicado de risco do Cievs-AM, quem apresentar sintomas de gripe deve evitar sair de casa no período de transmissão da doença, que pode durar até sete dias após o início dos sintomas. Outra recomendação da Vigilância em Saúde é o afastamento temporário do trabalho ou escola, por exemplo, por até 24 horas após cessar a febre sem o uso de medicamento antitérmico.

Confira as recomendações da FVS-AM;

• Lavar as mãos com água e sabão ou com álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

• usar lenço descartável para higiene nasal;

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir;

• evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

• não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

• manter os ambientes bem ventilados;

• evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

• evitar sair de casa em período de transmissão da doença;

• evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados; e

• adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.