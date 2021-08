Casos da 'doença da urina preta' disparam e chegam a 26 no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), recebeu nesta sexta-feira (27), mais cinco casos notificados de rabdomiólise, conhecido como doença da urina preta, em Itacoatiara, interior do Amazonas. Ao todo são 24 casos notificados da doença pelo município. Ainda nesta sexta-feira, outros dois casos também foram notificados ao órgão, oriundos da cidade de Caapiranga e Manaus.

Em Itacoatiara, dos cinco casos, três seguem internados no Hospital Regional José Mendes. Todos os casos são pertencentes à mesma família, são quatro adultos (duas mulheres e dois homens) e uma criança de um ano e sete meses, que residem na Vila do Novo Remanso, zona rural do município.

Em Manaus, também se encontram internados em um hospital da rede pública, o paciente oriundo de Caapiranga, sexo masculino, 65 anos, e outro residente da capital, 69 anos.

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS-RCP), Liane Souza, o surto em Itacoatiara foi confirmado para rabdomiólise, sem registro de casos graves e óbitos pela doença. “Todos os pacientes apresentam a clínica e resultado laboratorial compatíveis com a doença. O quadro clínico de todos os internados em Itacoatiara e Manaus permanece de forma leve, mas requer cuidados assistidos”, explica Liane.

Rabdomiólise – É uma síndrome clínico-laboratorial que decorre da lesão muscular com a liberação de substâncias intracelulares para a circulação sanguínea. Ocorre normalmente em pessoas saudáveis, na sequência de traumatismos, atividade física excessiva, crises convulsivas, consumo de álcool e outras drogas, infecções e ingestão de alimentos contaminados que incluem o pescado. O quadro clínico da doença pode incluir elevações assintomáticas das enzimas musculares séricas (creatinina-fosfoquinase – CPK).