Casas sobre adutoras devem ser submetidas a estudo técnico em Manaus

O Ministério Púbico do Amazonas denunciou em ação civil pública que mais de 300 imóveis foram construídos clandestinamente sobre tubulações de adutoras de água nos bairros de Santo Antônio, Mauazinho, Compensa, São José 3 e Dom Pedro 2, com risco de dano às pessoas, inclusive com risco de morte, por se cuidarem de tubulações antigas e sem manutenção, expostas a rompimento em razão de alta pressão e velocidade das águas que transitam pelos referidos dutos. Leia mais em Amazonas Direito.

