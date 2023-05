Casamento em meio à natureza vira tendência no Amazonas

Manaus/AM - Trocar votos em meio a uma belíssima cachoeira ou em um hotel de floresta às margens do rio tem se tornado tendência no Amazonas. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) apresenta a magia e originalidade que tornam o estado um dos destinos de casamento, conhecidos como "destination wedding”. A modalidade surgiu com a ideia de casais eternizarem o amor fora da cidade que residem e com cenários paradisíacos.



Conhecido por suas belezas naturais de tirar o fôlego, o Amazonas tem se tornado destaque entre os destinos para turismo de casamentos. Dispondo de uma infinidade de paisagens singulares, é uma região rica em cultura e tradições.



O estado permite aos noivos e seus convidados mergulharem em experiências autênticas, como visitas a comunidades indígenas, conhecerem a culinária local, desfrutarem das cachoeiras, trilhas e muito mais, proporcionando, assim, momentos únicos.



Optar por um “destination wedding” no Amazonas é abraçar a oportunidade de vivenciar um casamento com uma cerimônia fascinante e uma recepção marcada pela exuberância da floresta. Foi o que aconteceu com a manauara e estudante de psicologia Bruna Menezes, que tinha o desejo de ser “abençoada em meio a natureza”. Ela conta que se realizou quando encontrou o local perfeito, casando às margens de uma cachoeira, em Presidente Figueiredo.



“Eu sempre quis casar perto da natureza e sempre via todo mundo casando na praia, e eu queria que o meu casamento fosse diferente. Então, quando a gente estava pesquisando as coisas para casar, pensei nas cachoeiras de Presidente Figueiredo e para mim a ideia foi perfeita”, afirmou.



Natural do Rio de Janeiro, o desenvolvedor de web Guilherme Fernandes fez o pedido de casamento à estudante em uma cachoeira, assim como tiveram o primeiro encontro, por isso a realização da cerimônia não poderia ter sido em outro lugar.



“Eu senti uma energia incrível no dia. O casamento estava previsto para começar às três, mas março ainda tem muita chuva e como esperávamos, choveu no dia e parou de chover só no momento da cerimônia, e o tempo abriu na hora de entrar. Porém, dizem que chuva no dia do casamento é benção. Então foi realmente assim, uma energia muito especial e cheia de bênçãos”, relatou Bruna.



Cerimônia



Na região existem inúmeras possibilidades de serviços, infraestrutura e opções para a realização de diversos tipos de casamentos. Os hotéis de floresta são opções que oferecem pacotes completos e extremamente luxuosos, mas há também escolhas mais intimistas. Além disso, empresas especializadas podem ajudar a planejar todos os detalhes, desde a logística de transporte até a contratação de fornecedores locais.



A cerimonialista Ivonete Pimentel trabalha nesse mercado há alguns anos e costuma realizar casamentos nesse formato aqui no Amazonas. Ela conta que, nos últimos tempos, a procura nacional aumentou; e boa parte das pessoas que buscam o serviço são formados por estrangeiros.



“Todo mundo quer casar na Amazônia. Hoje, eu recebo, anualmente, uma média de oitenta casais, em especial do Canadá, mas recebo muita gente da Suíça, e nós também temos chineses que querem casar aqui. No geral, é alguém que conhece alguém da cidade ou tem algo que acaba vinculando esse evento, trazendo uma comodidade”, afirmou.



De acordo com a cerimonialista, 20% dos clientes que vêm ao Amazonas conhecem o estado pela primeira vez e querem casar com a estrutura que pode ser realizada.

Em um mundo acelerado, escolher o Amazonas como destino para um casamento é uma forma de se reconectar com a natureza e valorizar os mínimos detalhes.