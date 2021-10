Casal é preso com R$ 80 mil roubado em loja de móveis em Manaus

Manaus - Duas pessoas, ainda não identificadas, foram presas em flagrante após roubarem uma loja de móveis na avenida Tefé, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Os criminosos roubaram cerca de R$80 mil com a ajuda de outros três comparsas. Após ação criminosa, os suspeitos foram perseguidos pela polícia até a rua Santa Helena, no bairro Betânia, na mesma zona, onde foram presos.

Os assaltantes estavam em um carro modelo Fiat grand Siena, de cor prata, com a placa PHP 7076, que foi adulterada com esparadrapo e ficou com a numeração 7878. Moradores do Betânia acharam a movimentação do veículo suspeita na localidade, então acionaram a polícia.

A viatura da Polícia Militar reconheceu o veículo e uma perseguição aconteceu, até que o carro foi interceptado e três, dos cincos suspeitos, conseguiram fugir.

O casal foi capturado com a grande quantia em dinheiro e um revólver calibre 38. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).