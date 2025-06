Casal acusado de matar sobrinha de 2 anos em Manaus começa a ser julgado

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas começou a julgar, nesta terça-feira (17), o casal John Lenon Menezes e Ana Beatriz Barbosa, acusados de matar uma menina de 2 anos, em Manaus. A criança era sobrinha de Beatriz e estava aos cuidados dela porque a mãe encontrava-se fora de Manaus.

Os acusados, que estão presos e foram apresentados para serem julgados, respondem por homicídio qualificado (praticado por motivo fútil, com uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, e feminicídio). A sessão de julgamento popular começou às 10h, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco.

O crime - Conforme a denúncia formulada pelo Ministério Público com base nas investigações policiais, o crime ocorreu na noite de 22 de março de 2022, numa residência da rua Cristo Rei, bairro Compensa III, zona Oeste de Manaus. Segunda a denúncia, os dois acusados agrediram a criança violentamente após ficarem irritados com o choro insistente dela.

Na manhã seguinte, depois de constatar a morte da menina e para tentar ocultar o crime, os acusados decidiram colocar o corpo da criança em uma mochila e Lenon conduziu Beatriz, que carregava a mochila, até ao porto do Ceasa, de onde a acusada prosseguiu viagem até o município de Autazes, no interior do Amazonas.

Lá chegando, Beatriz, ainda conforme a apuração, enterrou a mochila com o corpo da criança em uma cova rasa, próximo à residência do pai dela. Um cachorro de estimação da casa acabou descobrindo a cova da criança e, ao tomar conhecimento da situação, o próprio pai de Ana Beatriz acionou a polícia.