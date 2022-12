Casa é incendiada por criminosos em retaliação após prisão no Amazonas; vídeo

Incêndio em Atalaia do Norte, interior do Amazonas pic.twitter.com/yE8OKkUhU5

Como não há base do Corpo de Bombeiros no município, os próprios moradores tentaram controlar os sinistro.

Incêndio criminoso no município de Atalaia do Norte, no Amazonas pic.twitter.com/G6zrNHxOHY

Manaus/AM - Um casa de alvenaria ficou totalmente destruída durante um incêndio, na madrugada deste sábado (3), no município de Atalaia do Norte, interior do Amazonas.

