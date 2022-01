Cartões do Auxílio Emergencial pendentes voltam a ser entregues nesta segunda-feira no Amazonas

Manaus/AM- Quem ainda não foi buscar o cartão do Auxílio Estadual terá mais uma oportunidade para não perder o benefício. Isso porque a partir dessa segunda-feira (10), o Governo do Amazonas vai realizar, a partir desta segunda-feira (10) até o dia 28 de fevereiro, a busca ativa por esses beneficiários. Postos de entrega também serão montados e funcionarão nesse período tanto em Manaus como nos municípios. Na capital o posto já está instalado no Centro de Convivência do Idoso e funcionará de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h. Em todas as cidades do interior do estado, também vão ter um posto fixo para a retirada do cartão do Auxílio.

