Carro se choca violentamente contra poste ao voltar de Manaus na AM-070

Um grave acidente de carro aconteceu na manhã deste domingo (20) na AM-070, a Rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Iranduba.

O veículo com dois ocupantes colidiu violentamente com um poste na altura do quilômetro 6 da rodovia, no sentido Manaus/Iranduba.

Carro se choca violentamente contra poste na AM-070. Jovens voltavam de Manaus para Iranduba. pic.twitter.com/bw8g3v6Ayl — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 20, 2021

Pessoas que passavam pelo local pararam para filmar as vítimas desacordadas com o carro destruído com o impacto. O socorro foi acionado e os dois homens foram transferidos para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus.

O estado de saúde das vítimas não foi informado até o final desta matéria.