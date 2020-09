Carro pega fogo após colidir com poste em Manaus; só restou a carcaça

Manaus/AM - Um carro pegou fogo após invadir a calçada e bater um poste de iluminação pública localizado em trecho da avenida Brasil, na madrugada desse domingo (6), no bairro Compensa, Zona Oeste.

Relatos de populares são de que o motorista teria tentado desviar de uma motocicleta e acabou perdendo a direção do veículo. Após o choque, o carro pegou fogo e foi completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O motorista teria conseguido sair do automóvel antes do incêndio começar, mas não se sabe o estado de saúde dele.