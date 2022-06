Carro fica destruído após motorista perder controle e atingir poste em Iranduba

Manaus/AM - Um carro ficou destruído após um motorista perder o controle e atingir um poste de energia neste sábado (4) após a ponte Rio Negro, no sentido Manaus-iranduba.

De acordo com informações da polícia, o motorista estava trafegando na via após a chuva que atingiu a capital. Em certo momento, o condutor perdeu o controle e bateu no poste no meio da estrada.

Não houve registro de pessoas feridas e o carro ficou com a dianteira destruída. Com o impacto, o poste caiu no meio da rua.