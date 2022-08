Carro é arremessado de estrada durante acidente na BR-174

Manaus/AM – Um acidente entre dois carros deixou ao menos uma pessoa nesse domingo (7), na BR-174, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

Na ocasião, uma picape S10 e um carro modelo Celta colidiram no sentido do município. Com o impacto, o Celta foi jogado para fora da estrada e ficou com a frente destruída.

Um ocupante do veículo menor sofreu ferimentos pelo corpo e foi socorrido. Nenhum dos dois condutores realizaram teste do bafômetro.