Carro desgovernado invade e destrói distribuidora no Amazonas

Manaus/AM - Um condutor perdeu o controle da direção e invadiu uma casa, onde também funciona uma distribuidora na noite desta segunda-feira (11), no bairro Jauari 1, no município de Itacoatiara.

A família dormia no momento do acidente e levou um susto com o barulho da parede desabando. Ninguém ficou ferido, mas os prejuízos foram grandes.

No veículo estava um homem e uma mulher que ainda tentaram fugir do local, dando ré no carro, mas não conseguiram.

O casal se comprometeu a cobrir os danos e deixou o carro e a chave com os proprietários da casa como garantia.

Os ocupantes deixaram o local antes da chegada da polícia. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente.