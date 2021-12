Carreta de vacinação contra Covid-19 alcança 3,7 mil doses aplicadas em 5 dias em Manaus

Manaus/AM - A carreta de vacinação contra Covid-19, estacionada na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no Centro de Manaus, alcançou a marca de 3,7 mil doses aplicadas da vacina, no período de 8 a 12 de dezembro.

A unidade móvel ficará instalada na Praça Heliodoro Balbi até o dia 23 deste mês, funcionando das 9h às 16h, depois irá para os bairros que tenham o maior número de pessoas que ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal contra a Covid-19.

No interior, ações de busca ativa já iniciaram, com as equipes de saúde fazendo a vacinação de porta em porta ou com a instalação de postos em locais de grande circulação nos municípios. Um dos grandes desafios é vacinar a população nas zonas rurais.

De acordo com dados da SES-AM, 64% dos municípios do Amazonas possuem população rural maior do que a urbana, sendo necessário priorizar ações para alcançar estas pessoas. O apoio da SES-AM reforça ainda o trabalho das equipes de vacinadores e de registradores.