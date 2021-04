Carlos Almeida diz que denúncia da PGR é 'incoerente e infundada'

Manaus/AM - O vice-governador do estado, Carlos Almeida Filho, afirmou que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) é 'incoerente e infundada'.

Ele, o governador Wilson Lima e mais 15 pessoas foram denunciados por suposta participação na compra superfaturada de 28 respiradores no Amazonas.

Almeida ressaltou ainda que o inquérito da Polícia Federal concluiu que não há elementos que impliquem a participação dele em qualquer ato investigado na Operação Sangria.

Em nota ele cita também o rompimento com o governador, apontado pela PGR como líder do esquema ilegal. 'Não me misturo com quem pratica o errado, e é por isso que rompi, em maio do ano passado, com o líder que deu as costas à população'.