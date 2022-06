Caprichoso canta 'Amazônia-Festeira' e encerra 55° Festival de Parintins

Manaus/AM- O boi-bumbá Caprichoso encerrou, na noite deste domingo (26), o 55° Festival Folclórico de Parintins. No retorno histórico da festa após dois anos de hiato, o azul e branco trouxe o subtema “Amazônia-Festeira: o clamor da cura”, último ato do espetáculo "Amazônia: nossa luta em poesia".

O festival, que voltou a ser realizado de forma segura, após a queda dos indicadores da Covid-19, recebeu aporte histórico do Governo do Amazonas - R$ 5 milhões para cada boi. Além disso, o Estado destinou recursos para Parintins em áreas como infraestrutura, saúde, segurança, educação, cultura e turismo.

Espetáculo final

Em “Amazônia-Festeira: o clamor da cura”, o Caprichoso mostrou suas raízes identitárias e homenageou o fundador, Roque Cid.

A marujeira Carol Levy, 38, que há 13 anos toca tambor na Marujada de Guerra do Caprichoso, relata que o sentimento de participar do festival do recomeço foi ainda mais forte do que em anos anteriores.

"Todo ano é emocionante, parece que é sempre a primeira vez. Depois de dois anos parados, a emoção está muito maior, a gente está bem animado e felizes da vida por estar aqui", comemorou a ritmista.

Na arena do Bumbódromo, o azul e branco celebrou a arte do caboclo parintinense, que no contexto da temática da terceira noite, transformou sonhos e lutas em poesia.

Como Figura Típica Regional (item 15), o bumbá trouxe o "Brincador de Boi", uma homenagem aos caboclos que cresceram participando das festas do Caprichoso como vaqueiros, marujeiros, artistas, tuxauas, bailarinos, brincantes ou torcedores.

No item 17, Lenda Amazônica, o Caprichoso apresentou "Pássaro Primal e o Nascer das aves", mostrando a crença do povo Kayapó, do Parque do Xingú, de que a vida venceu a morte quando um gavião colossal algoz das aldeias foi martirizado ao lutar contra dois guerreiros gigantes.

No Ritual Indígena (item 4), o Caprichoso fez sua apoteose descrevendo "Yanomami Reahú – Festa da Vida-Morte-Vida", com fundamentação nos contos do xamã e líder político da floresta, Davi Kopenawa. O momento de comunhão e luta pela terra-floresta foi marcado pela participação do líder indígena Yanomami, Dário Kopenawa.

A apuração que vai definir o campeão do 55º Festival Folclórico de Parintins será nesta segunda-feira (27).