Cantora amazonense Karen Franci é indicada ao Prêmio Multishow

Manaus/AM - Depois de passar pelo palco do Primavera Sound, em São Paulo, e pelos telões da Times Square, em Nova Iorque, sendo apontada como uma das Black Voices 2023 do Youtube, a cantora e compositora Karen Francis representa o Amazonas no Prêmio Multishow 2023. Por meio de votação popular, a artista concorre na “Categoria Brasil”, com o single "Cardume”. O link de votação está disponível na bio da conta do Instagram (@karenfrancismusic).

Aos 23 anos, Karen é uma das promessas do R&B e afrobeats contemporâneos produzidos no Norte do país. A voz potente, a lírica sensível e a musicalidade que une raízes da música negra, sonoridades africanas e influências de rap e MPB marcam as melodias da artista, natural de Maués (a 276 quilômetros distante de Manaus), e crescida na capital.

Destacando a representatividade do estado em competições nacionais, Karen ressalta a grande satisfação pela indicação. “O Amazonas pouco ou nunca esteve nessa premiação do Multishow, e ela é a maior premiação de música que a gente tem no momento. Agora, com essa possibilidade, estou com a melhor das expectativas porque é algo que não representa só para mim, mas a outras pessoas também”, reconhece Karen.

Cardume

Como fruto dos entrelaços musicais que a cantora herda, nasce “Cardume”, cujo videoclipe foi produzido com o apoio do Edital Prêmio Amazonas Criativo 2021, do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Em versos assinados por ela mesma, a composição narra sobre a dualidade e a sensação de pertencer a uma comunidade, mas se sentir separada dela em certas fases da vida. “Essa música foi composta depois de uma imersão que fiz no trabalho da cantora Mayra Andrade, lá de Cabo Verde, em 2020”, conta a artista.

“Eu estava com o peito cheio de inspiração e vontade de falar sobre a profundidade que existe na rotina, naquilo que a gente deixa de perceber, e fazer tudo isso como uma cadência hipnotizante que a herança da música africana no Brasil imprime”, lembra Karen.

O prêmio

A Categoria Brasil é uma das novidades desta edição do Prêmio Multishow. Na primeira fase de votação da categoria, a Academia indicou livremente as músicas que estão se destacando em cada estado do país. Desta etapa, saíram as 27 mais citadas – uma por estado – e, por meio do voto, o público pode ajudar a reconhecer, impulsionar e apoiar artistas que mexem com seus estados e que merecem destaque nacional.

As músicas mais votadas pela região irão para a próxima e última etapa, na qual cinco finalistas concorrerão ao troféu do Prêmio Multishow 2023. Os nomes serão revelados no dia 15 de outubro e os vencedores também serão escolhidos por voto popular. A premiação acontece no dia 7 de novembro, em São Paulo.