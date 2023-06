Cantor gospel Davi Sacer vai receber R$ 75 mil de prefeitura por show no Amazonas

O contrato foi assinado pelo prefeito Jander Paes de Almeida no dia 15 de maio, com a empresa LL Vilas Eventos Ltda., que representa o cantor, firmado por meio de inexigibilidade de licitação.

Manaus/AM - A Prefeitura de São Sebastião do Uatumã vai pagar o cachê de R$ 75 mil pelo show do cantor gospel Davi Sacer. A contratação foi divulgada nesta quinta-feira (1º) no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.