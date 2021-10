Candidatos a estágio do MPT-AM/RR tem até esta quarta para realizarem inscrições

Manaus/AM - Até amanhã, quarta-feira (27), estão abertas as inscrições no Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima (MPT-AM/RR) para o processo seletivo de estágio para estudantes do curso superior de Direito nos municípios de Manaus e Boa Vista.

Está reservado o percentual de 10% das vagas existentes e das que surgirem durante a validade deste processo seletivo para as pessoas com deficiência que, no momento da inscrição, declararem tal condição e cujas atribuições sejam compatíveis com suas deficiências.

As inscrições deverão ser feitas, inicialmente, no site da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região (www.prt11.mpt.mp.br), no link http://www.prt11.mpt.mp.br/informe-se/estagiarios, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

O acesso à Procuradoria Regional do Trabalho, atendendo as medidas de biossegurança previstas nos normativos em vigor, especialmente na Legislação Estadual ou Municipal aplicável, será precedida da necessária comprovação de vacinação contra a COVID-19 e medição de temperatura.