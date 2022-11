Candidatos enfrentam ciências exatas no 2º dia de Enem no Amazonas

O exame inicia às 12h, no horário de Manaus, mas os portões estarão abertos a partir das 11h nos locais pré-estabelecidos. O candidato que se atrasar ou esquecer o documento com foto não poderá entrar, então a dica é sair de casa cedo para evitar sufoco.

Manaus/AM – Candidatos enfrentam neste domingo (20), a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Amazonas e em todo o país.

