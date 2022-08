Candidatos ao Governo do Amazonas divulgam agendas para este sábado

Nair Blair (Agir) durante a manhã participa de uma caminhada nos bairros Coroado e Ouro Verde, na zona Leste de Manaus. À tarde, ela seguirá para uma reunião com comunitários do bairro Novo Israel e posteriormente com comunitários em Manacapuru.

Israel Tuyuka (Psol) participa de reunião Interna com Coordenação durante a manhã deste sábado (27). À tarde, ele segue para uma reunião com Grupo de Educadores e Educadoras.

Manaus/AM - Quatro candidatos ao Governo do Amazonas divulgaram as agendas de campanha para este sábado (27) em Manaus.

