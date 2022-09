Candidato a Deputado Federal do Amazonas é preso após tentar agredir policiais em Roraima

Manaus/AM - O candidato a deputado federal pelo Amazonas Edmilson Aguiar de Souza (PTB) foi preso, neste sábado (24), em um posto fiscal em Rorainópolis, em Roraima. Ele teria lutado com Policiais Militares após ser impedido de ultrapassar barreira em Roraima após o horário permitido.

De acordo com a Polícia, o candidato, que estava com a esposa, ficou bastante agressivo ao ser orientado sobre as regras da barreira em área indígena. Ele desceu do carro e tentou agredir os militares. A PM informou em nota que ele e a esposa foram presos, no entanto, horas depois Edmilson se apresentou como candidato às eleições e alegou que não poderia ser preso.

Após ser liberado, o candidato emitiu uma nota sobre o ocorrido. Confira;

Eu simplesmente queria entender porque da agressividade do Policial Militar que me abordou. Em nenhum momento desacatei, em nenhum momento me utilizei da função de candidato ou líder dos caminhoneiros.

Eu jamais iria me arriscar na BR durante a noite se não fosse por um motivo maior.

Infelizmente, além dos riscos de acidentes por conta dos buracos e árvores caídas na estrada, agora tem o risco de ser abordado por um policial despreparado e ser agredido e preso sem nem ter o direito de ouvir os crimes que foram cometidos.

Eu já tinha ouvido muitos relatos de abuso de autoridade, mais o que eu passei superou tudo que já me falaram. Espero que tenha sido a última vez que alguém tenha que passar por essa humilhação no Jundiá. (Sic.)