‘Cancela a posse’, dispara Sikêra Jr. após decreto de Wilson Lima

Durante o ‘Alerta Nacional’ de Natal, Sikêra Jr. sugeriu que a posse de prefeitos e vereadores seja cancelada no Amazonas, em meio ao decreto do governador Wilson Lima, mandando fechar o comércio e proibindo reuniões comemorativas e eventos, entre 26 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, devido ao agravamento da pandemia da Covid no Amazonas.

Sikêra Jr. sugere cancelamento de posse após decreto de Wilson Lima pic.twitter.com/OlVGCg7FqK — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

“Vamos exigir, você tem direito, é eleitor, brasileiro, paga impostos. Vamos exigir. Se não pode abrir o bar, o restaurante, fazer uma festa de Réveillon, se o músico não pode tocar, o barbeiro não pode fazer barba, o pizzaiolo não pode fazer pizza, porque pode ter posse?”, questionou. “E porque pode reunir prefeitos e vereadores com suas esposas digníssimas com suas bolsas Louis Vuitton, com uma sandália de 14 mil contos, hein? Porque pode?”.

Sikêra reclamou que não pode se reunir para fazer uma confraternização na empresa, enquanto os políticos podem participar da posse: “Não, cancela a posse! Vamo apertar, vamo balançar. Balança que cai!” “Que povo covarde vocês são com a gente viu? E depois ficam se isentando. Mas um povo um dia aprende, acorda. E no dia que o brasileiro acordar, político nenhum dorme mais nesse país”, finalizou.

Comerciantes protestam

Neste sábado (26), primeiro dia do decreto que manda fechar o comércio mas permite funcionamento de academias e outras atividades, comerciantes realizaram uma manifestação no Centro de Manaus, aos gritos de "Queremos trabalhar" e "Fora Wilson Lima". Veja aqui.