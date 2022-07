Campeonato Amazonense: CDC Manicoré atropela o Librade e vence partida por 5 a 1

Manaus/AM - Em sua primeira participação no futebol profissional, o Clube Desportivo Librade (CDL), com pouca experiencia e debutante no Campeonato Amazonense da Série B, não conseguiu segurar a experiente equipe do CDC Manicoré e sofreu um revés de 5 a 1. O jogo válido pela 1ª rodada, foi realizada na manhã deste domingo (17), no Estádio Ismael Benigno, a Colina. Os gols marcados pelo CDC foram de Batatinha (4) e Pereira. Para o Papagaio do Norte, o atacante Ítalo, marcou o primeiro gol histórico da equipe no profissional.

Pela segunda rodada, o Librade encara o Sul América, na sexta-feira, 22/7, às 15h, no Estádio Carlos Zamith. Já o CDC enfrenta tem pela frente o Rio Negro, no domingo, 24/7, às 15h, no Estádio Carlos Zamith.