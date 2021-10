Campanha Vacina Premiada sorteia últimos ingressos para jodo do Brasil

Manaus/AM - As inscrições para participar do sorteio dos ingressos do jogo entre Brasil e Uruguai, realizado pela campanha Vacina Premiada, chegou ao fim na noite dessa segunda-feira (11).

E hoje (12), acontece a última rodada de sorteios, o primeiro está marcado para logo mais, às 8h e muita gente ainda está na expectativa.

Até o momento, 2.400 amazonenses vacinados contra a covid-19 com as duas doses do imunizante já foram agraciados. Quer saber se você foi um deles? Confira a lista completa com todos os nomes.