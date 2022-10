Campanha contra febre aftosa é prorrogada pela 2ª vez no Amazonas por escassez de vacinas

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra febre aftosa foi prorrogada pela segunda vez no Amazonas, por conta da escassez de imunizantes. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf), o estado recebeu um lote de 80 mil doses de vacina nesta semana, por isso alerta os produtores de 41 municípios do Estado que viabilizem a imunização dos seus rebanhos.

A segunda etapa da campanha de vacinação contra a doença acontece, tradicionalmente, entre os meses de julho e agosto, mas está sendo prorrogada pela segunda vez. Com a extensão do prazo, a campanha que se encerraria no dia 29 de setembro seguirá até o dia 14 de outubro, data limite também para a notificação da vacinação junto à autarquia. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) após pleito dos criadores de bovinos e bubalinos, de até 24 meses, junto à Adaf.

Nesta etapa a vacinação contempla os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará, Urucurituba.