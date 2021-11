Caminhoneiros do Amazonas não aderem à greve da categoria

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (1º), no Amazonas, nenhum caminhoneiro foi visto aderindo a paralisação da categoria nas rodovias federais BR-174, que faz ligação com Roraima, e na BR-319 que liga o estado com Rondônia. A paralisação foi anunciada para acontecer em todos os estados, em protesto contra o aumento da gasolina e do diesel no país, que só em outubro foi reajustado duas vezes.

