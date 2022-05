Caminhoneiro morre após caminhão capotar em estrada do Amazonas

Manaus/AM - O caminhoneiro Rubens Marcos de Almeida, de 52 anos, morreu após capotar na estrada do Novo Remanso, nas proximidades do município de Itacoatiara, interior do Amazonas, na noite de quinta-feira (12).

O caminhão carregava bobinas que iria ser despachado no porto do Linhão de Tucuruí. Rubens teria perdido o controle e colidido violentamente em um poste, fazendo com que o caminhão capotasse e o motorista ficasse preso nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer a retirada do corpo. O acidente está sendo apurado.