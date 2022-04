Caminhão com gasolina e óleo diesel tomba e deixa BR-174 interditada

O motorista do veículo sofreu lesões leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar em Manaus. No local, viaturas da PRF isolaram a área devido ao risco de explosão. A passagem de veículos está sendo regulada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km 925 da rodovia, no sentido Boa Vista-Manaus. O trecho foi interditado por volta das 15h. O caminhão transportava 34 mil litros de gasolina e 8 mil de óleo diesel.

