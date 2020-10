Câmara Municipal vota a favor de audiência sobre decreto estadual

Órgãos municipais e estaduais devem se reunir em uma audiência pública para explicar quais as medidas que vem sendo adotadas no combate ao coronavírus, e também para avaliar os impactos econômicos que vem ocorrendo devido restrições em alguns comércios.

O requerimento foi feito nesta segunda-feira (5) durante uma votação na Câmara Municipal de Manaus. De acordo com o vereador Cláudio Proença, a sociedade em geral precisa que seja esclarecidas as formas como a vigilância sanitária está fiscalizando os comércios, e também os dados sobre as infecções, que fizeram fechar locais, onde afetou diretamente empresas, artistas e autônomos.

O vereador acredita que por erros de alguns empresários, todos pagaram e muitos trabalhadores ficaram sem seus proventos.

O pedido de explicações é uma iniciativa das Comissões de Saúde, Finanças e Economia da Câmara Municipal, além da Associação de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel-AM).