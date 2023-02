Câmara Municipal de Manaus faz pouco caso com memória de Amazonino

Enquanto entidades de todos segmentos manifestam respeito à memória do ex-governador Amazonino Mendes, morto neste domingo (12), o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, não tem demonstrado o mesmo em nome dos demais vereadores da Casa legislativa. As bandeiras que ficam em frente ao parlamento municipal, sequer foram hasteadas a meio mastro, conforme registro feito pelo Programa Manhã no Ar da TV A Crítica.

