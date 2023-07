Calendário de reposição de aulas perdidas durante greve dos professores no Amazonas é divulgado

Manaus/AM - A reposição das aulas perdidas durante a greve dos professores da rede estadual de ensino começa na próxima sexta-feira, 14 de julho, para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e no sábado, 15 de julho, para os estudantes do ensino regular. O Calendário Especial foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação do Amazonas (CEE-AM), por meio da Resolução 079/2023.

Com 13 datas marcadas, alunos do ensino regular encerram o calendário de reposição de aulas em outubro. Já para a EJA as atividades seguem até o dia 28 do mesmo mês. O calendário especial pode ser visualizado por meio do link https://bit.ly/3JUXlVc.

As datas referem-se aos dias de paralisação dos profissionais da educação, que ocorreram entre maio e junho deste ano. Para o Ensino Regular, serão utilizados 11 sábados de reposição: 15 e 22 de julho; 05, 12, 19 e 26 de agosto; 02,16 e 23 de setembro; 07 e 21 de outubro. Para o EJA, serão dias corridos de 14 a 28 de julho.

O Calendário Especial de Reposição será encaminhado via Memorando Circular para todas as escolas da rede estadual de ensino.

Novo calendário

Com o calendário de reposição em vigor, as escolas da rede estadual que receberão os alunos para as aulas de reposição vão precisar atualizar o Diário Digital (DD) com as novas datas de aula. As unidades de ensino que ainda não utilizam o DD podem realizar esse processo por meio do Sistema Integrado de Gestão Educacional do Amazonas (Sigeam).

A Secretaria de Educação criou o Grupo de Trabalho (GT) “Suporte ao Calendário Especial de Reposição 2023”, com membros do Departamento de Políticas e Programas Educacionais (Deppe), visando o esclarecimento das dúvidas provenientes dos agentes escolares, em relação ao processo de atualização do DD. O grupo funcionará até o próximo dia 20 de julho e também conta com representantes de todas as coordenadorias distritais de educação.

EJA

Após o término do período de reposição, que acontecerá no dia 28 de julho, está previsto o encerramento do 1º semestre letivo da EJA no dia 3 de agosto. Com isso, os assuntos referentes ao 2º semestre letivo da EJA serão tratados na Jornada Pedagógica 2023/2, que acontecerá entre os dias 4 e 5 de agosto.

De modo geral, as escolas que não aderiram à paralisação devem cumprir o Calendário Escolar Oficial de 2023. No caso da EJA, as unidades de ensino que não aderiram à paralisação devem aguardar o cumprimento do Calendário Especial de Reposição para dar início ao 2º semestre, juntamente com as demais turmas, obedecendo ao período de Rematrícula e Matrícula.

Com informações da assessoria