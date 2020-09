Caixa Econômica abre neste sábado 16 agências no Amazonas

A Caixa Econômica anunciou que vai abrir 16 agências no Amazonas amanhã (5), para pagamentos de saque emergencial do FGTS e do Auxílio Emergencial.

Os atendimentos serão de 8h as 12h. Estarão abertas as agências:

Itacoatiara: Avenida Parque 520, s/n, Centro;

Manacapuru: Boulevard Pedro Rattes, 664, Centro;

Parintins: Rua Benjamin da Silva, 1874, Centro;

Tabatinga: Avenida Amizade, s/n, Bairro das Comunicações;

Tefé: Rua Olavo Bilac, 377, Centro;

Agência Aleixo - Avenida André Araújo, 243, Adrianópolis;

Agência Franceses - Avenida Desembargador João Machado, Alvorada;

Agência Vitória Régia - Centro;

Agência Bairro Cidade Nova - Rua Florida, Cidade Nova I;

Agência Manôa - Avenida Francisco de Queiroz;

Agência Norte Manauara - Avenida Margarita;

Agência Compensa - Avenida Brasil, 2668, Compensa;

Agência Leste Manauara - Avenida Autaz Mirim, 9118, Jorge Teixeira;

Agência Parque Dez - Rua do Comércio, 288;

Agência Raiz - Avenida Silves, 36, Raiz;

Agência Shopping Grande Circular - Avenida Autaz Mirim