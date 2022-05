Cadeias de Manaus são inspecionadas por ministra do Supremo Tribunal de Justiça

MAnaus/AM - A Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedora nacional de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, inspecionou, na manhã desta quinta-feira (5), as instalações do Centro de Detenção Feminino (CDF) e do Centro de Detenção Provisório de Manaus 2 (CDPM II), ambos localizados no Km 8 da rodovia BR-174.

A inspeção às duas unidades prisionais fez parte da programação da correição extraordinária e do mutirão de inspeções em estabelecimentos prisionais que ocorre nesta semana no Amazonas sob condução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a participação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF).

Além das duas unidades prisionais, no decorrer da semana, outros estabelecimentos foram igualmente inspecionados pela comitiva nacional, tais quais o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e unidades no interior do Amazonas, como as dos municípios de Tefé, de Itacoatiara e de Coari.

Sendo a primeira agenda da corregedora nacional de Justiça em Manaus, a inspeção desta quinta-feira serviu para que os representantes do CNJ e do DMF observassem in loco a estrutura física de funcionamento das unidades; o gerenciamento carcerário; o efetivo de pessoal das unidades; as acomodações e demais ambientes destinados aos presos e outros pontos. Na ocasião, a ministra e os demais integrantes da comitiva nacional adentraram aos vários pavilhões e tiveram a oportunidade de conversar com detentos, obtendo informações sobre o funcionamento e a estrutura de atendimento dos estabelecimentos.

No Centro de Detenção Feminino (CDF), a ministra Maria Thereza de Assis Moura e os demais integrantes da comitiva dialogaram com detentas e inspecionaram: sala do parlatório, berçário, central de monitoramento, almoxarifado, toda área técnica, área psicossocial, pavilhões e verificaram o funcionamento do serviço de revista (incluindo body scan).

Já no Centro de Detenção provisório de Manaus 2 (CDPM 2), a comitiva dialogou com detentos e inspecionou toda a estrutura física da unidade, incluindo os diversos pavilhões onde se localizam as celas.

Representando a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas nas inspeções, os juízes-corregedores auxiliares Vanessa Leite Mota e Igor Leal Campagnolli, ressaltaram que o Poder Judiciário Estadual tem atuado para que a prestação judicial seja realizada com a máxima qualidade no Amazonas e que o TJAM, logo que tomou conhecimento da visita do CNJ e do DMF ao Estado, prontificou-se a colaborar para que o cumprimento de toda a agenda de trabalho da comitiva nacional fosse cumprida com êxito.