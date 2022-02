Cachorro é resgatado após cair em poço de 21 metros no Amazonas

Manaus/AM- O Corpo de Bombeiros fez o resgate de um cachorro que havia caído em um poço nesta quinta-feira (24), no quilômetro 54 da rodovia AM-010, no Amazonas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal teria se desequilibrado e caído no poço com profundidade de 21 metros e estava latindo assustado. Foi realizado um trabalho com cautela, para que ele não tentasse sair do colo do militar que desceu para buscá-lo.

O animal não teve ferimentos graves e saiu andando normalmente, coberto de lama.

Segundo informações do tenente Arlisson, é comum os militares realizarem resgates de animais de pequeno e grande porte, como cavalos e búfalos, além de pessoas naquela região.