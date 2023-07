Cachaça do Índio vira sucesso no Festival de Parintins 2023

“A cachaça do índio faz parte da medicina indígena junto de uma série de outros produtos que nós fabricamos como cremes, perfumes, shampoos e pomadas, elas são feitas com o conhecimento que eu recebi na aldeia desde os meus 13 anos de idade” pontuou Magno.

Manaus/AM - A Feira de Artesanato Indígena realizada pela Fundação Estadual do Índio (FEI), localizada na Praça da Catedral, bairro Centro, em Parintins, está disponibilizando vários produtos originários de etnias indígenas do Amazonas, entre os itens que está fazendo está a Cachaça do Índio, bebida alcoólica indígena tradicional, fabricada pelo artesão e jornalista Yuri Magno, da etnia Sateré-Mawé, há 35 anos.

