Cabo Daciolo cumpre agenda em Manaus e garante apoio a Carol Braz e Luiz Castro

Manaus/AM - O militar do Corpo de Bombeiros, Cabo Daciolo (PDT), está em Manaus cumprindo agenda nesta segunda-feira (20) e terça-feira (21), com os companheiros de partido, a defensora Carol Braz, pré-candidata ao Governo do Amazonas, e o ex-deputado Luiz Castro, pré-candidato ao Senado.

Em entrevista ao Portal do Holanda, Daciolo frisou que é sua primeira vez no Amazonas, e quer aproveitar a visita para agradecer os votos que recebeu do estado, que o deixou como quarto colocado nas eleições de 2018 com 1,68% votos, quando concorreu à Presidência da República.

Filiado ao PDT desde abril, disse que já percebeu que um dos principais problemas no estado é a segurança pública, ainda mais com os últimos acontecimentos, que foi as mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte.

"Existe um descaso na área de segurança no Amazonas. O caso de Bruno e Dom é reflexo disso. E só teve essa repercussão que tinha um estrangeiro desaparecido. Existe um mandante dessas execuções, e ele está querendo. O estado precisa de pessoas que lutem contra isso, Carol e Luiz são uma opção para começar essa mudança", explicou ex-deputado federal.

Daciolo ainda ressaltou que sua vinda ao estado é para divulgar seu apoio à candidatura de Ciro Gomes para presidente.

"Crio tem projetos para o Brasil, ele tem meu apoio. E escolher apoiá-lo não foi uma decisão minha, mas do Espírito Santo. Após a operação da PF contra Ciro, que logo foi descoberto que era uma armação, eu fui até sua casa, orei por ele, e decidi apoiá-lo, e sei que ele pode chegar à Presidência", afirmou.

Cabo Daciolo também pretende lançar candidatura para o Senado.